Sereno regressa à SAD do Vilafranquense como vice-presidente institucional

Fotografia: Reprodução/Facebook do Vilafranquense

Redação com Lusa

O antigo jogador profissional será responsável pelas relações institucionais da SAD da equipa ribatejana.

Henrique Sereno, presidente da SAD do Vilafranquense entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, regressou para assumir o cargo de vice-presidente institucional, anunciou esta sexta-feira a sociedade do clube da Liga SABSEG.

"Este é mais um passo na perspetiva de desenvolver o clube e dar continuidade ao processo de reorganização iniciado no final do ano passado", refere o presidente da SAD, Elias Barquete Albarello, em comunicado.

"A experiência e o conhecimento de Henrique Sereno, assim como o facto de já conhecer o clube, serão fatores preponderantes para colocar a Vilafranquense no patamar competitivo que merece", observou o dirigente, que assumiu a presidência da SAD do Vilafranquense no passado mês de dezembro.

O Vilafranquense ocupa a 12.ª posição da II Liga e o novo elenco da sociedade ribatejana já assumiu que a resolução da "questão do estádio" do Cevadeiro é um dos grandes objetivos para o mandato.