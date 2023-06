Sema Velázquez no Santa Clara: "Vamos devolver este clube ao lugar que merece"

Contrato de uma temporada para o central ex-Arouca.

O Santa Clara oficializou esta quarta-feira a contratação de Sema Velázquez, com um vínculo válido até junho de 2024.

"O experiente atleta é já sobejamente conhecimento no futebol nacional, depois de ter alinhado um total de cinco temporadas ao serviço do Arouca (2015-2017 e 2020-2023). Ao longo da sua carreira, acumulou passagens por outros emblemas internacionais, tanto na Europa, como na América do Sul", descreve o emblema açoriano, que desceu à II Liga.

"Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara, estou certo de que vamos fazer uma grande época e devolver este clube ao lugar que merece. Até já, vemo-nos em breve no nosso estádio, e força Santa Clara!", comentou central venezuelano de 32 anos.