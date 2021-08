Sem espaço no Rio Ave, Nando Pijnaker segue para a Dinamarca

Central emprestado ao Helsingor.

O central Nando Pijnaker foi emprestado aos dinamarqueses do Helsingor, da 2ª Divisão, até ao final da temporada. Internacional pela Nova Zelândia, o defesa, de 22 anos , que representou o seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não tinha espaço no plantel principal dos vila-condenses, tal como aconteceu na temporada anterior, a sua primeira no clube, na qual alinhou apenas pela equipa B e pelos sub-23.

Neste último dia de mercado, refira-se que o Rio Ave renovou contrato com Rodrigo Guedes e Ricardo Mondlane, dois médios defensivos que fazem parte da equipa de sub-23. À semelhança do que já aconteceu com o lateral-esquerdo Nuno Namora e o avançado Fábio Ronaldo, que se estrearam esta época pela equipa principal, estes jogadores poderão ser apostas do técnico Luís Freire.