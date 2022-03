Sem clube desde o fim de 2020/21, Djalma regressa ao ativo e à Liga SABSEG

Redação com Lusa

O internacional angolano Djalma Campos é reforço do Trofense até final da temporada, depois de no ano passado ter atuado ao serviço do Farense, anunciou esta quinta-feira o emblema da II Liga.

O extremo de 34 anos, que conquistou uma Liga nacional ao serviço do FC Porto em 2011/12, estava sem clube depois de ter deixado os algarvios no final da última temporada, pelos quais somou sete jogos, sem apontar qualquer golo.

Agora, Djalma Campos ruma à Trofa para representar o 15.º classificado da II Liga, oferecendo a experiência acumulada não só em Portugal ao serviço dos "dragões" e do Marítimo, mas também na Grécia, onde venceu dois campeonatos pelo PAOK, e na Turquia.

No domingo, a formação de Francisco Chaló vai receber o Farense, às 20h15, em encontro da 25.ª jornada, com as equipas separadas por um ponto.