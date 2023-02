Seis meses depois, Covilhã voltou a vencer um jogo, o segundo da época

Covilhã bate Feirense no regresso às vitórias seis meses depois.

O Covilhã venceu, esta segunda-feira, o Feirense por 2-0, conquistando, seis meses depois, o segundo triunfo na II liga, em jogo da 19.ª jornada da competição, em Santa Maria da Feira.

Depois de ter vencido o FC Porto B (1-0) na primeira jornada da competição, em 7 de agosto de 2022, o Covilhã regressou aos triunfos no Estádio Marcolino de Castro, inaugurando o marcador na sequência de um autogolo de Sidney Lima, aos 34 minutos, com o avançado Aponza a sentenciar a vitória, aos 53 minutos.

Apesar do triunfo, os serranos continuam na última posição, com 11 pontos, enquanto o Feirense se mantém no 12.º lugar, com 24.

O Covilhã foi mais audaz nos minutos iniciais e Aponza foi quem teve nos pés a possibilidade de inaugurar o marcador, aos 11 minutos, num remate colocado que sofreu um desvio da defesa do Feirense e quase traía o guarda-redes Igor.

A equipa de Alex Costa voltou a importunar a defesa fogaceira aos 29 minutos, quando Zimbabwé rematou à entrada da área, com a bola a sair perto do poste da baliza de Igor.

O golo da equipa serrana acabou por surgir aos 34 minutos, quando Fatai aproveitou um corte defeituoso da defesa do Feirense para se isolar e rematar forte perante Igor, mas foi Sidney Lima que, com alguma infelicidade, introduziu a bola na própria baliza.

A reação do Feirense ao golo sofrido foi ténue e o Covilhã aproveitou para acentuar a diferença no marcador, já na segunda parte, num golo de belo efeito de Aponza, que se estreou a marcar no campeonato com um remate acrobático, aos 53 minutos.

O treinador Rui Ferreira mexeu na equipa com o intuito de alargar a frente de ataque, mas o Feirense nem sempre escolheu os melhores caminhos para a baliza, acabando por importunar o guarda-redes dos serranos aos 83 minutos, num cabeceamento de Tavares que levou a bola a embater no poste.

O Feirense procurou chegar ao golo nos minutos finais, mas o Covilhã foi eficaz nas suas ações defensivas, travando o ímpeto da equipa de Rui Ferreira.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Covilhã: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Sidney Lima, 34 minutos (na própria baliza).

0-2, Aponza, 53.

Equipas:

- Feirense: Igor, João Oliveira, Sidney Lima, João Pinto (André Rodrigues, 46), Cláudio Silva, Tiago Dias (Lucas Santos, 62), Washington (Fábio Espinho, 46), Tavares, Oche (Teles, 62), João Paulo (Zé Vítor, 40) e João Paredes.

(Suplentes: Rogério, Tony, Fábio Espinho, Zé Vítor, Teles, Lucas Santos, Karamoko e André Rodrigues).

Treinador: Rui Ferreira.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues, Lucão, Jaime, Ângelo, Shinga, Gilberto, Lucho (Cornélio, 80+3), Zimbabwé (Zé Tiago, 82), Fatai e Aponza (Kukula, 79).

(Suplentes: Igor Araújo, Adams, Sena, Kukula, Zé Tiago, Cornélio, Gildo, Nuno Rodrigues e Traquina).

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zimbabwé (41) Zé Vítor (42), Lucas Santos (69), Teles (79), Fábio Espinho (80) e Lucho (87).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.