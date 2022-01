Seis golos renderam o prémio de melhor avançado do mês para Rochez

Avançado do Nacional distinguido pelos treinadores da Liga SABSEG pelo desempenho no mês de dezembro.

Bryan Róchez foi eleito o melhor avançado da Liga SABSEG no mês de dezembro, com um total de 27,08% dos votos dos treinadores principais da competição. O avançado das Honduras disputou quatro partidas no referido período e com seis golos apontados, ajudando a equipa a alcançar três vitórias e um empate.

Jota, do Casa Pia, ficou em segundo lugar, com 17,36% dos votos, enquanto Henrique Araújo (Benfica B) completou o pódio, com 11,81% dos votos recolhidos.