Gonçalo Gregório está de saída do clube que ajudou a subir e pelo qual marcou 26 golos em duas épocas, registos que o deixam orgulhoso e feliz. Ponta de lança destaca o hat trick da primeira jornada e a vitória em Alverca como jogos marcantes, e agora, sabendo que tem mercado, vai analisar a melhor proposta para se continuar a valorizar

O avançado Gonçalo Gregório terminou a ligação com o Leiria após duas épocas sempre em crescendo, que culminaram com a subida à II Liga, na sequência de um percurso em que, para além dos bons resultados, incluindo a conquista do título nacional da Liga 3, a equipa reconquistou os adeptos e o clube alcançou a dinâmica de outros tempos. "É um sentimento muito bom. Nem todos os jogadores sobem de escalão e ganham títulos. Ser campeão nacional não é fácil. Também por isso o orgulho é maior e foi gratificante jogar no Leiria".

Gonçalo marcou 26 golos nas duas épocas, 15 em 2021/22 e 11 na que agora findou, o que diz bem da sua contribuição para o êxito. "Acho que me consegui impor na equipa e deixei boa imagem na cidade e junto dos adeptos. Sempre me esforcei, respondi com golos e tudo isto me deixa feliz", sustenta, numa altura em que como jogador livre está à espera do melhor projeto. "Sei que tenho mercado, porque não há muitos pontas de lança portugueses disponíveis e sei que me posso valorizar mais. Estou aberto a qualquer tipo de proposta, até porque já atuei lá fora, na Polónia, e posso repetir a experiência. Quero é ter perspetivas de jogar e de crescer, com competência".

Ainda houve conversas com o Leiria, mas falou mais alto "o sentimento comum de seguir caminhos diferentes". Na bagagem, cheia de boas memórias, Gonçalo destaca dois momentos fundamentais numa época de excelência. "Em termos individuais, logo na primeira jornada, fiz um hat trick ao Setúbal e assinalámos bem a força do coletivo. Depois, a caminho da subida, a vitória em Alverca foi fundamental. Tivemos a estrelinha", reconhece o goleador.

Os "raspanetes" do pai

Gonçalo é filho de Rui Gregório, um antigo defesa central de eleição que deixou a sua marca em vários clubes, sobretudo no Belenenses. Apesar das diferentes posições em campo, e porque Rui também é treinador, os conselhos são constantes. "O meu pai, agora, já percebeu que tenho outro nível de maturidade e estou mais estável e regular. Mas falamos sempre, antes e depois dos meus jogos, muitas vezes para analisar as opções tomadas. Mas sim, ouvi muitos raspanetes e fiquei grato pelas indicações que me deu e continua a dar".