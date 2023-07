Segundo reforço do dia: Penafiel anuncia Hélder Suker para o ataque

Hélder Suker assinou um contrato válido até 2026.

O avançado cabo-verdiano Hélder Suker é o mais recente reforço do Penafiel, com contrato válido até 2026, e chega proveniente do 1.º de Dezembro, do Campeonato de Portugal, anunciou esta segunda-feira o clube da II Liga.

Na última temporada, o jogador de 24 anos destacou-se no quarto escalão do futebol português, onde apontou 15 golos em 31 jogos efetuados, dando agora o salto para a II Liga pela porta dos rubro negros, de modo a aumentar o número de opções do treinador Hélder Cristóvão na posição dianteira do ataque, que já havia sido reforçada esta segunda-feira com a contratação de Pedro Vieira (ex-RKS Raków, da Polónia).

O Penafiel avança para a temporada 2023/2024 com um plantel remodelado na sua maioria, com Hélder Suker a encaixar na política de contratação de jogadores de escalões inferiores que o clube tem adotado, ainda que haja a perspetiva da chegada de mais reforços para completar um conjunto que, segundo as declarações de Hélder Cristóvão à Lusa, estará ainda incompleto.