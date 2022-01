"Se tiver de escolher um guarda-redes português, gosto do José Sá"

Domen Gril, guarda-redes, chegou a Viseu cedido pelos alemães do Hoffenheim e, após ter começado como terceira opção, é agora o dono da baliza, reforçando a tendência eslovena por cá.

Domen Gril chegou a Portugal de forma discreta, mas já é um dos destaques do Académico Viseu. O guarda-redes formado no NK Bravo (Eslovénia), onde jogou durante quatro temporadas, transferiu-se na anterior para os alemães do Hoffenheim e no último verão aceitou o convite dos viseenses para poder jogar com regularidade.

"No Hoffenheim não jogava muito e pensei que aqui teria uma boa oportunidade para mostrar o meu potencial. Quando entrei, tentei provei para o treinador, que estava preparado para ser o número 1 e ajudar a equipa a ganhar pontos. A ideia era fazer uma época a jogar com regularidade, por isso, tomei a decisão certa em vir para cá", contou o guarda-redes esloveno, que, quando chegou, começou por ser a terceira opção de Zé Gomes para a baliza, atrás de Ricardo Janota e Mbaye. "É verdade que não comecei como titular, mas penso que os meus colegas e treinadores perceberam que tinha valor. O Mbaye lesionou-se, agarrei a oportunidade contra o Leixões [4-1] e provei que tinha qualidade", sublinhou o internacional sub-21 pela Eslovénia, de 20 anos, assumindo pretender regressar à seleção, onde já não é convocado desde novembro de 2020.

"No último jogo que fiz, joguei cerca de 30 minutos, num particular contra a Rússia [2-2]. Antes de vir para Portugal, o treinador dos sub-21 [Milenko Acimovic] ligou-me para saber da minha situação, disse-lhe que não estava a jogar muito. Penso que na próxima paragem das seleções poderei voltar a ser convocado. Se não for, continuarei a trabalhar para ajudar o Académico Viseu, porque, se estiver a jogar, estarei mais perto da seleção", vincou Domen Gril, revelando os principais atributos. "Sou muito rápido, gosto de jogar com os pés, especialmente nos passes a curta distância. Tenho bons reflexos e também percebo quando devo sair da grande área para cortar os ataques, como aconteceu com o Benfica B ou o Vilafranquense..."

Sobre o futuro, o guarda-redes deixou no ar a possibilidade de continuar por cá. "O objetivo não é necessariamente ter sucesso no futebol alemão, só quero jogar e ser reconhecido. Se houver a opção de ficar mais um ano no Académico, não vou hesitar, sou feliz aqui", salientou Domen, que está a adorar a experiência em terras lusitanas. "É a minha primeira vez em Portugal. Gosto muito deste país, do estilo de vida, das pessoas e da forma como acolhem os estrangeiros, todos me ajudaram na adaptação", diz Gril, que convive mais com os colegas Nussbaumer e Çakar por já terem passado no campeonato alemão.



Oblak é o melhor esloveno, mas há mais por cá e... elogios a José Sá

Desafiado a eleger quem é o melhor esloveno da atualidade, Domen Gril não teve dúvidas e escolheu Jan Oblak, atual guarda-redes do Atlético Madrid, que se notabilizou ao serviço do Benfica e Rio Ave. "Gostaria de atingir o nível dele, mas preciso de ter muita competição. Também temos outros eslovenos em destaque em Portugal: Ziga Frelih [Gil Vicente] e Igor Vekic [Paços de Ferreira]", sublinhou, acrescentando: "Petr Cech, Manuel Neuer, Ederson e Ter Stegen, também são outros que admiro e se tiver de escolher um português, gosto do José Sá", finalizou.