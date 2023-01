Miura não terá mordomias na Oliveirense, garante o treinador

Kazu Miura, 55 anos, lenda do futebol japonês, tem sido apontado pela Imprensa nipónica, desde dezembro, como reforço de inverno da Oliveirense, informação que a SAD continua por esclarecer, apesar da insistência dos jornalistas.

No entanto, a recente visita de Miura às instalações do clube prova que não há fumo sem fogo. Fábio Pereira, treinador da Oliveirense, diz que até à contratação do jogador mais velho em atividade "acontecer, ou não", continuará a "trabalhar" com os jogadores que tem. "Se chegar um jogador com 55 anos, será tratado como os de 20 anos. E só jogarão aqueles que merecerem ir lá para dentro", avisa o técnico que espera a chegada de mais reforços neste mercado de inverno para que a equipa possa continuar a dar uma boa resposta na Liga SABSEG, onde luta pela permanência.

Sem perder há três jogos, a Oliveirense ocupa o 12.º lugar e atravessa a melhor sequência da época.