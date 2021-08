Saviour Godwin foi um pesadelo para o Benfica B e deu a vitória ao Casa Pia

Avançado nigeriano apontou três golos.

O Casa Pia venceu este sábado o líder Benfica B, por 4-2, com o imparável avançado nigeriano Saviour Godwin a apontar três golos, que permitiram aos gansos subir na classificação da Liga SABSEG.

Godwin foi a chave do triunfo, com tentos aos 30, 55 e 74 minutos, já depois de Leonardo Lelo ter inaugurado o marcador, aos cinco minutos, enquanto Henrique Araújo, aos 15, e Pedro Ganchas, aos 90+2, apontaram os golos dos encarnados.

Com a vitória, o Casa Pia ascendeu ao oitavo lugar provisório, com seis pontos, enquanto o Benfica B, que estava 100% vitorioso, permanece na liderança, com nove pontos, mas poderá ser ultrapassado no decorrer da quarta jornada do campeonato.

Nos primeiros instantes da partida, o Casa Pia mostrou de imediato ao que vinha, perante várias desconcentrações defensivas do Benfica B, que resultaram no primeiro golo, do defesa Leonardo Lelo, a aproveitar um erro contrário para bater Fábio Duarte.

Os encarnados, contudo, recuperaram a concentração e conseguiram atingir a igualdade, aos 15 minutos, numa transição muito rápida concluída por Henrique Araújo, na primeira aproximação do Benfica B à baliza defendida por Ricardo Batista.

No entanto, era o Casa Pia quem se mantinha no controlo das incidências e, numa jogada de insistência, retornou à vantagem, à passagem da meia hora, num remate de Saviour Godwin que ainda desviou num defesa, traindo o guarda-redes Fábio Duarte.

Antes do descanso, Godwin voltou a ameaçar com perigo, desta feita para defesa com a ponta dos dedos de Fábio Duarte, mas o nigeriano voltaria a marcar, aos 55, com um fantástico trabalho, ao tirar um defesa do caminho com um "drible" em velocidade.

Estando a vantagem controlada, o jogo acalmou, mas o Casa Pia mostrou-se sempre muito determinado em conquistar os três pontos, sobretudo Godwin, que fez "a cabeça em água" aos jogadores benfiquistas, de tal forma que alcançou o "hat-trick".

Aos 74, Vitó atirou ao poste e, na recarga, Godwin limitou-se a encostar para o 4-1, estando até ao apito final reservadas tentativas tímidas das "águias" para amenizar o resultado pesado, com sucesso aos 90+2, num cabeceamento de Pedro Ganchas.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Benfica B, 4-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Leonardo Lelo, 05 minutos.

1-1, Henrique Araújo, 15.

2-1, Saviour Godwin, 30.

3-1, Saviour Godwin, 55.

4-1, Saviour Godwin, 74.

4-2, Pedro Ganchas, 90+2.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes, Zolotic, Galo, Banjaqui (Nuno Borges, 70), Vitó, Leonardo Lelo, Lucas Soares (Lucas Silva, 73), Saviour Godwin e João Vieira (Jota, 75).

(Suplentes: Lucas Paes, Nuno Borges, Jota e Lucas Silva).

Treinador: Filipe Martins.

- Benfica B: Fábio Duarte, Filipe Cruz, Tomás Araújo (Miguel Nóbrega, 46), Pedro Ganchas, Rafael Rodrigues, Diogo Capitão, Paulo Bernardo (Cher Ndour, 64), Martim Neto (Ronaldo Camará, 65), Samu (Jair Tavares, 46), Umaro Embaló e Henrique Araújo (João Resende, 73).

(Suplentes: Leo Kokubo, Miguel Nóbrega, António Silva, Sandro Cruz, Cher Ndour, Ronaldo Camará, Jair Tavares, Henrique Pereira e João Resende).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Galo (04), Banjaqui (65), Nuno Borges (80), Ricardo Batista (83) e Zolotic (84).

Assistência: 250 espectadores.