Santa Clara garante avançado brasileiro por empréstimo do Botafogo

SAD açoriana fica com opção de compra. Vinícius Lopes jogou na Bélgica em 2022/23.

O Santa Clara anunciou este sábado a contratação de Vinícius Lopes. Trata-se de um avançado brasileiro de 24 anos que chega aos Açores emprestado pelo Botafogo, ficando a SAD com opção de compra.

Na última temporada, Vinícius Lopes esteve ao serviço dos belgas do RWD Molenbeek, por empréstimo. Formado no Goiás, jogou na equipa principal da equipa da cidade de Goiânia entre 2019 e 2021.

"As primeiras impressões são muito boas. Em pouco tempo já deu para perceber que estou rodeado de gente boa, pessoas muito gentis. Já me sinto à vontade e espero poder retribuir este carinho todo com golos e assistências, ajudando dentro do campo", disse.

Entretanto, o Santa Clara venceu este sábado por 1-0 o Vianense, da Liga 3, em jogo particular, com o golo a ser apontado pelo criativo Ricardinho, aos 25 minutos.

Serginho, médio contratado à UD Oliveirense, realçou no final que o resultado nestes jogos não é o mais importante e mostrou-se ainda agradado com a ideia de jogo proposta por Vasco Matos "de ter a bola o máximo tempo possível".