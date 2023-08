Santa Clara chega a acordo com a Gestifute por transferências para o FC Porto

Clube açoriano tinha dívidas relacionadas com as vendas de Zaidu e Filipe Cardoso para os dragões

O Santa Clara chegou a um entendimento com a Gestifute relativamente ao pagamento de uma dívida de cerca de 1 milhão de euros, relacionada com a intermediação das vendas de Zaidu e Fábio Cardoso para o FC Porto.

"A SAD estabeleceu agora um entendimento com a empresa liderada pelo agente Jorge Mendes, evitando assim um potencial grave prejuízo futuro, nomeadamente com intervenção do Tribunal Arbitral do Desporto", refere a SAD em comunicado.

Antes de se mudar para o Dragão, o lateral Zaidu cumpriu 27 jogos e marcou um golo pelo Santa Clara, na temporada de 2019/2020. Já Fábio Cardoso representou os encarnados de Ponta Delgada entre 2018 e 2021, tendo disputado 97 jogos e marcado 11 golos.