Sandro Mendes pode render António Pereira no Cova da Piedade

Sandro Mendes, o ex-técnico do V. Setúbal, está na calha para render António Pereira no comando do Cova da Piedade, que disputa o campeonato da II Liga. Depois de uma derrota, caseira, com o Mafra, e de uma vitória, na Covilhã, o treinador António Pereira, logo a seguir a este triunfo, ontem, na Serra, tornou pública a notícia de que está demissionário há já alguns dias, na sequência de desacordos ("aspetos organizativos", como frisou) com o líder da SAD piedense, o chinês Long.

Neste contexto, a aposta, tudo o indica, vai recair em Sandro Mendes, que poderá ser acompanhado por um novo diretor desportivo, no caso Paulo Ribeiro. Seja como for, "Toni" Pereira anunciou também que aguarda ainda por uma reunião com o presidente da administração.