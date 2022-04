Sandro Cruz sobre o apoio de Nélson Veríssimo: "Agradeço do fundo do coração"

Lateral-esquerdo de 20 anos foi vítima de insultos racistas no Rio Ave-Benfica B, no domingo. Após o dérbi em Alvalade, o treinador da equipa principal dos encarnados, Nélson Veríssimo, pronunciou-se sobre o assunto e apoiou o jogador.

Depois da vitória (2-0) em Alvalade, Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, pronunciou-se sobre o episódio de racismo ocorrido com Sandro Cruz, no momento em que foi substituído no jogo entre o Rio Ave e a equipa B das águias.

"Quero dar um abraço ao Sandro, nosso jogador de equipa B, que foi vítima de comentários racistas. É degradante e lamentável. Eu sei que ainda existe. Mandar um abraço ao Sandro e a todos os jogadores que são vitimas de racismo por esse país fora. Sei que foi algo que lhe tocou muito", afirmou o treinador na sala de imprensa.

Depois de receber o conforto do mister, que foi técnico da equipa B antes de substituir Jorge Jesus, Sandro Cruz recorreu às redes sociais para agradecer as palavras.

"Eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do mister Nelson Veríssimo e de todo a gente que tem mandado mensagem, mas principalmente à estrutura do Benfica por todo apoio, neste momento tão difícil para nós! Obrigado!", escreveu o jovem futebolista.