Sandro Cruz, do Benfica B: "Quando estás em depressão parece que nada faz sentido"

Sandro Cruz com a camisola do Benfica B

Lateral de 20 anos foi vítima de racismo há uma semana, em Vila do Conde.

Sandro Cruz, lateral de 20 anos do Benfica B, deixou este domingo um desabafo nas redes sociais, pouco depois da derrota caseira (1-2) frente ao Académico de Viseu, para a ronda 31 da Liga SABSEG.

"Infelizmente, não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol... Não me sinto bem, nem feliz, porque a nível mental não estou no meu máximo. Por mais talento que tenhas, quando estás em depressão parece que nada faz sentido. Estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar", escreveu no Twitter.

Sandro Cruz, recorde-se, foi vítima de um episódio de racismo há uma semana, no encontro com o Rio Ave, em Vila do Conde. Esta época leva 25 jogos ao serviço do Benfica B.