Samuel Soares eleito Guarda-redes do Mês da Liga SABSEG

Samuel Soares foi eleito Guarda-Redes do Mês da Liga SABSEG, num prémio relativo aos meses de outubro e novembro.

O guardião do Benfica B recolheu 21,48 por cento dos votos dos treinadores da II Liga, superando Gril, do Académico de Viseu, e Beunardeau, do Leixões, ambos com 14,07 por cento.

No período em questão, Soares fez seis jogos pelo Benfica B, que sofreu apenas uma derrota.

De recordar que o guardião se estreou no domingo na equipa principal dos encarnados, no particular com o Seviha (0-1).