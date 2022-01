Samu foi cedido pelo Benfica e quer "ganhar maturidade" no Sporting da Covilhã

O extremo, que alinhava na equipa B dos encarnados, líder do segundo escalão do futebol nacional, adiantou querer jogar por um clube onde pudesse ter mais minutos em campo e afirmou-se motivado

Samu, extremo de 20 anos, cedido pelo Benfica até ao final da temporada, já treinou com o restante plantel do Sporting da Covilhã e quer "ganhar maturidade".

"Acho que vai ser uma experiência muito boa, vou ganhar maturidade, fora de um contexto a que eu estava habituado, que me vai permitir aprender com os jogadores mais experientes, com o 'mister' e ser mais um para ajudar", disse hoje o avançado, em declarações à agência Lusa, após o treino com Leonel Pontes.

O extremo, que alinhava na equipa B dos encarnados, líder do segundo escalão do futebol nacional, adiantou querer jogar por um clube onde pudesse ter mais minutos em campo e afirmou-se motivado.

"Eu procurava um sítio onde tivesse mais tempo de jogo, onde pudesse pôr mais em prática as minhas qualidades ao serviço da equipa e não estou triste [com o empréstimo do Benfica], estou motivado neste novo desafio", frisou Samuel Pedro, conhecido no mundo do futebol como Samu.

O aveirense apenas esteve uma vez, em criança, com os pais, na Serra da Estrela, e chegou a uma cidade que não conhece, mas prevê uma fácil integração num grupo de trabalho que conta com o avançado Diogo Almeida, que já conhecia do Benfica.

"O clube é tranquilo, encontrei bons colegas de equipa, estou mais do que habituado a estar fora de casa. Esta é mais uma experiência nova para que eu possa contribuir positivamente", referiu o extremo.

Com os serranos no 15.º lugar da tabela classificativa, Samu pretende "ir ganhando" o seu espaço e afirmou estar convencido que o Sporting da Covilhã vai na segunda volta do campeonato conseguir "um lugar mais tranquilo", sublinhando a competitividade e "a exigência" da II Liga de futebol.

O jogador foi o primeiro reforço dos 'leões da serra' na reabertura do mercado de transferências e alinhou esta temporada em oito partidas pela equipa B do Benfica, ao qual chegou na época 2019-2020, proveniente do Boavista.

Samu conta ainda com passagens pelas camadas jovens do Sporting de Braga, Palmeiras FC, Gafanha e Beira-Mar.