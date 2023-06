"Saída do Jorge Costa foi um mero ato de gestão. Quando há divergências..."

Mariano Lopez, reeleito presidente do Académico de Viseu, falou pela primeira vez sobre a conturbada saída de Jorge Costa do comando da equipa

Mariano Maroto Lopez foi eleito presidente do Académico de Viseu num sufrágio sem concorrência, assumindo a ambição de tornar o emblema beirão num "clube de topo".

O já presidente da SAD do emblema viseense foi eleito com 86 votos a favor, seis nulos e um voto em branco, numas eleições em que foi o único candidato, com uma lista que integrava os elementos que em setembro tinham assumido os destinos do clube, então como comissão administrativa.

O ato eleitoral permitiu ainda homenagear António da Silva Albino, anterior presidente do clube, que faleceu em 26 de maio de 2022, com um minuto de silêncio durante a cerimonia de tomada de posse da nova direção.

Nas primeiras palavras como presidente do Académico de Viseu, Mariano Maroto Lopez, salientou "a união e o objetivo comum entre clube e SAD", ambos focados no objetivo de "fazer do Académico de Viseu um clube de topo no futebol português".

Leia também Extra Segundo prémio do Euromilhões saiu em Portugal. Jackpot foi para o Reino Unido O segundo prémio do concurso desta sexta-feira do Euromilhões saiu em Portugal. Vencedor vai ganhar mais de 172 mil euros. O primeiro prémio, no valor de 130 milhões de euros, saiu a um apostador no Reino Unido

Mariano Lopez que, pela primeira vez, falou sobre a conturbada saída de Jorge Costa do comando da equipa, numa altura em que os viseenses estavam na luta pelos lugares de subida à I Liga, garantiu que se tratou de "um mero ato de gestão", acrescentando que "quando há divergências e pontos de vista diferentes entre as partes, é preciso tomar decisões".

Além de Mariano Maroto Lopez, que assume a presidência da direção, foram ainda eleitos André Duarte, como presidente da Mesa da Assembleia Geral, sucedendo no cargo a Célia Sérgio.

Para a presidência do Conselho Fiscal foi eleito Rui Pedro Seiça Costa.

O Académico de Viseu terminou a edição 2022/23 da II Liga na quarta posiç