Saída de Bruno China do comando técnico do Trofense gera contestação

Treinador deixou o comando técnico do Trofense. Jorge Casquilha é o sucessor.

A SAD do Trofense oficializou, esta quarta-feira, através das redes sociais, a saída do treinador Bruno China do comando técnico, justificando a decisão devido "ao fraco rendimento desportivo demonstrado nos últimos jogos". Uma publicação que gerou contestação por parte dos adeptos que não tardaram em comentar e a lançar acusações à SAD do clube que esta temporada já rescindiu contrato com dois treinadores, primeiro com Sérgio Machado e, agora, com Bruno China.

"Que tremenda falta de respeito pelo treinador", "que publicação vergonhosa" ou "ganhem vergonha", foram alguns dos comentários feitos na publicação do Trofense.

Publicação na íntegra:

"Face ao fraco rendimento desportivo demonstrado nos últimos jogos, a Trofense SAD informa que chegou a acordo com a equipa técnica liderada pelo Mister Bruno China para a revogação do contrato de trabalho que os vinculava até final da presente época desportiva.

De referir que o acordo com o Mister Bruno China assegura os seus vencimentos na totalidade ate final da presente época ou até rubricar contrato com um novo clube.

A Trofense SAD deseja aos técnicos os maiores êxitos para o futuro."