Saiba quais os árbitros eleitos para a nona jornada da Liga SABSEG

Desafios da próxima ronda do segundo escalão ocorrem entre 22 e 24 de outubro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quarta-feira, as nomeações de árbitros feitas pelo Conselho de Arbitragem (CA) do organismo para dirigem os jogos da nona jornada do segundo escalão do futebol profissional do país.

Confira, abaixo, as equipas de arbitragem selecionadas para os desafios a ocorrerem entre os dias 22 e 24 de outubro.

Ac. Viseu-Varzim SC

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Hugo Santos e André Costa

4.º árbitro: Hugo Marques

UD Vilafranquense-Leixões SC

Árbitro: Marcos Brazão

Assistentes: Pedro Sancho e Nuno Pires

4.º árbitro: Pedro Ramalho

FC Penafiel-Rio Ave FC

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Tiago Mota

4.º árbitro: Ângelo Carneiro

Casa Pia AC-GD Chaves

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Bruno Rocha e Sérgio Costa

4.º árbitro: Luís Costa

FC Porto B-SC Farense

Árbitro: Dinis Gorjão

Assistentes: Vasco Marques e David Soares

4.º árbitro: Marco Cruz

SL Benfica B-A. Académica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Carlos Covão e Francisco Pereira

4.º árbitro: Sérgio Jesus

CD Feirense-Estrela da Amadora

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Carlos Martins

CD Nacional-CD Mafra

Árbitro: Rui Lima

Assistentes: José Caldeira e Leonel Ferreira

4.º árbitro: Tiago Neves

CD Trofense-SC Covilhã

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Gonçalo Freire e Ricardo Santos

4.º árbitro: João Pinto