"Saí amargurado do Farense. Foi a saída que mais me custou ao longo da minha carreira"

ENTREVISTA - É com orgulho um bem amado do FC Porto, mas, acima de tudo, como faz questão de vincar, é um profissional de futebol. Jorge Costa conta a O JOGO como vai a vida e o porquê de ter deixado Faro

Jorge Costa não teve sucesso no Farense no seu regresso a Portugal, depois de muitos anos fora, com passagens por vários países, onde se foi enriquecendo como treinador, ganhando uma vasta experiência. Regressar a Portugal para trabalhar foi sempre um desejo. O Farense não correu bem.

Vamos em busca de explicações, numa longa conversa com o Bicho, que passou também pelo FC Porto, por Sérgio Conceição, por Rui Costa, dois bons amigos, e por uma carreira que quer continuar em Portugal.