SAD impõe estágio e Jorge Costa sai do Académico de Viseu: o que motivou o divórcio

Roger Wittmann, alemão que gere o futebol, anunciou pré-época em moldes que desagradaram ao técnico. Foi a gota de água para o "divórcio; Rescisão por mútuo acordo anunciada ontem. Foi o epílogo nas divergências entre o treinador e a SAD. Jorge Costa deixa a equipa a lutar pela subida e será substituído por Pedro Bessa, diretor desportivo.

O anúncio da saída de Jorge Costa do comando técnico feito pelo Académico de Viseu deixou os adeptos estupefactos. Sem qualquer explicação para o sucedido, a SAD anunciou ter chegado a acordo para rescindir o contrato, válido até ao fim da época, com o treinador.

As divergências entre os responsáveis da sociedade e Jorge Costa vinham a agudizar-se e O JOGO sabe que na origem deste divórcio esteve a imposição, por parte de Roger Wittmann, alemão que gere a pasta do futebol e está no topo da SAD presidida por Mariano Maroto López, de um estágio de pré-época na Alemanha que seria conduzido, em grande parte, por um preparador físico germânico, algo que não agradou ao treinador português e acelerou a rotura entre as partes. Contactada pelo nosso jornal, a diretora de Comunicação do Académico não quis explicar os motivos para a rescisão.

Na manhã de quinta-feira, o técnico de 51 anos ainda orientou o treino; depois do almoço, a SAD beirã - cuja maioria é detida pela empresa germânica HOBRA GmbH & Co. KG - comunicou a rescisão com Jorge Costa, que se fez acompanhar pelos adjuntos Marco Leite e David Costa.

Na receção à Oliveirense, no sábado, será Pedro Bessa, diretor desportivo do clube, a orientar a equipa, uma vez que tem as habilitações necessárias para orientar a equipa desde o banco. Com um histórico como coordenador de scouting do Estoril, Sporting e Tondela, o antigo diretor desportivo de Feirense e Vilafranquense terá como missão regressar às vitórias, de modo a aproximar o Académico dos rivais Farense e Estrela da Amadora, que também lutam pela subida.

Jorge Costa assumiu o comando técnico em meados de setembro, substituindo Gil Oliveira, que anteriormente tinha rendido Pedro Ribeiro. Desde aí, o treinador levou a equipa da 17.ª posição da classificação ao quarto lugar.

Sucesso também chegou às taças

Além de ter galgado terreno no campeonato, levando o Académico dos lugares de despromoção à luta pela subida, o sucesso de Jorge Costa também se estendeu às taças. O treinador, de 51 anos, teve uma inédita presença na final four da Taça da Liga, antecedida por uma série de 20 jogos sem perder em todas as competições e que seria interrompida pelo FC Porto na meia-final da prova. Os dragões também eliminariam os viseenses nos quartos de final da Taça de Portugal, impedindo-os de continuarem a fazer história.