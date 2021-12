SAD do Vilafranquense tem um novo presidente

Osvaldo Voges finda a liderança da sociedade do emblema do segundo escalão ao cabo de 18 meses

Elias Barquete Albarrllo, antigo diretor financeiro do São Paulo (clube do Brasileirão), entre 2017 e 2021, é o novo presidente da SAD do Vilafranquense (Liga SABSEG), tendo sucedido a Osvaldo Voges no cargo, que ocupou desde junho de 2020.

"(...) A União Desportiva Vilafranquense SAD agradece o trabalho desenvolvido por Osvaldo Voges, desejando-lhe as maiores felicidades, e dá as boas-vindas ao novo Presidente, Elias Barquete Albarello", pode ler-se numa nota do emblema.

No anúncio da sucessão, o Vilafranquense denotou a necessidade, "após trabalho de estruturação", de melhorias no Campo do Cevadeiro, atualmente impossibilitado de receber jogos da equipa no campeonato por não preencher requisitos regulamentares.

"(...) Importa solucionar a questão do estádio que tem introduzido dificuldades na ligação dos sócios e adeptos às equipas, com evidentes impactos desportivos e financeiros", refere o clube da Liga SABSEG, que tem atuado na condição de visitado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Elias Barquete Albarello, mestre em Administração, doutourado em Planeamento Energético, professor de Finanças na Universidade Mackenzie, torna-se o quarto líder da SAD do Vilafranquense a exercer funções nos últimos três anos,