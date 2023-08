SAD do Mafra com novo acionista maioritário: "Aumenta o orçamento..."

HEARTLAND, empresa dinamarquesa, adquiriu parte das ações da Footclub Investments SGPS.

A empresa dinamarquesa HEARTLAND adquiriu parte das ações da Footclub Investments SGPS na SAD do Mafra e passa a ser a nova acionista maioritária.

"Hoje, terça-feira, dia 15 de agosto, a CD Mafra - Futebol SAD foi adquirida pela HEARTLAND. A Footclub Investments SGPS vendeu parte das suas ações à HEARTLAND, a nova acionista maioritária, com 80% das ações. O atual presidente do CD Mafra, José Cristo, continua no cargo atual de presidente e administrador da SAD. Em conexão com a aquisição da CD Mafra - Futebol SAD, a HEARTLAND também adquiriu a maioria das ações do clube de futebol dinamarquês FC Midtjylland", pode ler-se em comunicado.

"Estamos confiantes de que a nova direção tornará o nosso clube mais forte agora e no longo prazo", considerou José Cristo, justificando: "Fornece um enorme know-how e capital, permitindo-nos investir na nossa organização e aumentar o nosso orçamento para jogadores. A Dinamarca é conhecida pelo seu forte desenvolvimento de talentos, com muitos jogadores nas principais ligas europeias e uma seleção nacional competitiva. Identificámos talentos do FC Midtjylland, que trouxemos neste verão. Melhora a nossa situação competitiva e reforça o nosso ambiente de desenvolvimento. Com a nova organização desportiva e a partilha de conhecimento, temos a oportunidade de dar os próximos passos."