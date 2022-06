SAD do Leixões promete a regularização de salários "nos próximos dias"

A SAD leixonense, de acordo com a Liga, é a única em falta no futebol profissional. O Trofense e o Varzim, entretanto, "demonstraram inexistência" de dívidas

Identificado, pela Liga de Clubes, o incumprimento das obrigações salariais em prazos previamente regulamentados, a SAD do Leixões garantiu, esta terça-feira, em comunicado, que irá regularizar, a breve prazo, as remunerações dos seus profissionais.

"A Leixões SC - Futebol, SAD vem por este meio esclarecer que, nos próximos dias, vai regularizar a folha salarial dos seus profissionais, estando a mesma apenas dependente de questões formais", lê-se em nota publicada pela SAD leixonense.

A promessa da sociedade desportiva do Leixões surge poucas horas depois de o órgão liderado por Pedro Proença anunciar, em comunicado emitido nesta terça-feira, antecedente a uma assembleia-geral, que, "com exceção do Leixões e da Académica", todas as restantes SAD's "passam a ter a situação [financeira] regularizada".

Em 23 de maio, a Liga de Clubes notificara o Leixões, assim como o Trofense e o Varzim (este já despromovido), "para, no prazo de 15 dias, fazer demonstração do ​​​​​​​cumprimento salarial dos referidos meses", após falharem o controlo de maio.

Entretanto, o Trofense e o Varzim, "demonstraram a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores", comunicou o organismo de Pedro Proença esta terça-feira, pelo que a SAD do Leixões é, atualmente, a única em falta no futebol profissional, já que os emblemas da Póvoa de Varzim e de Coimbra caíram à Liga 3.