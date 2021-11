SAD do Estrela da Amadora tenta parceria com o Ajax

André Geraldes viaja esta sexta-feira para Amesterdão para falar com os responsáveis do clube neerlandês

O Estrela da Amadora pretende criar um protocolo de cooperação com o Ajax (Países Baixos). Ao que O JOGO apurou, o presidente da SAD tricolor, André Geraldes, viaja esta sexta-feira para Amesterdão, onde vai reunir-se com os responsáveis do clube neerlandês e também para conhecer melhor como funciona todo o processo de formação deste histórico do emblema europeu.

O dirigente dos amadorenses pretende perceber junto do Ajax a melhor forma de potencializar os talentos de uma academia. Nesta viagem, André Geraldes leva também em carteira várias propostas de áreas nas quais os dois clubes podem colaborar. Um protocolo que pode vir a ser benéfica para os tricolores, que até podem receber por empréstimo alguns jovens talentos neerlandeses.