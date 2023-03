SAD do Estrela da Amadora nega ter faltado a escritura: "O José Gomes é a nossa casa"

SAD do Estrela da Amadora adquiriu em leilão o Estádio José Gomes no princípio de julho.

A SAD do Estrela da Amadora, liderada por Paulo Lopo, negou em comunicado, esta quinta-feira, as notícias de que davam conta de que esta entidade tinha faltado à escritura de aquisição do Estádio José Gomes, alegadamente marcada para 28 de fevereiro. A sociedade, em conjunto com a Direção do clube, presidida por José Manuel Francisco, garante que não "foi convocada para nenhuma escritura".

"Asseguramos que o Estádio José Gomes é a nossa casa, que muito nos esforçamos para a ter de volta e recuperar e que toda a nossa força está empenhada em para sempre manter!", pode ler-se.

Recorde-se que, no início de julho, o emblema tricolor adquiriu em leilão o estádio, que estava na posse da comissão de credores do antigo Estrela da Amadora, declarado insolvente em 2010. Realizada essa ação, o clube amadorense diz ter solicitado aos tribunais para que "notificassem com caráter de urgência o administrador judicial e a leiloeira Oneifx para marcarem uma data da escritura", mas tal ainda não aconteceu.

Os tricolores recordam ainda que a proposta de 2,25 milhões de euros feita no leilão não englobava só o Estádio José Gomes, mas também o campo de treinos e o edifício do bingo. Este último é atualmente concessionado por outra entidade, uma situação que está a ser contestada pela SAD do Estrela da Amadora nos tribunais.

Leia o comunicado na íntegra:

"Face às notícias que têm sido publicadas, o CLUBE FOOTBAL ESTRELA, SAD e CLUBE, doravante CFEA, emite o presente comunicado formal, afim de exercer o seu direito de resposta e de exigência de retificação, na qualidade de visada, nas notícias publicadas pelo Jornal CORREIO DA MANHÃ, versão impressa e versão "online", criação do Jornalista Octávio Lopes, em que foi objeto de referências diretas, com recurso à divulgação de uma notícia totalmente falsa e infundada, a qual afeta a reputação não só da Instituição, como dos membros da sua Direção, demais funcionários, atletas, sócios e simpatizantes, nos termos e com os seguintes fundamentos:

Em primeiro lugar, entende-se estar por demonstrar qual o interesse jornalístico, na vertente do direito à informação, que leva à criação e publicitação de uma notícia pura e simplesmente desconforme com a verdade, na medida em que, resulta ser completamente falso, que a CFEA, tenha, como se lê na dita publicação, " A SAD do Estrela da Amadora recusou ontem fazer a escritura da compra do Estádio José Gomes, por 1,071 milhões de euros, verba que se comprometeu a pagar numa reunião (8 de Julho de 2022), com a Administração Judicial que está a tratar do processo de Insolvência do antigo Clube de Futebol Estrela da Amadora...", "PROBLEMA SAD diz que só faz a escritura do recinto depois de resolvido o conflito com o edifício do bingo, que ficou para o concessionário da reboleira "e que, para o efeito, "Estrela da Amadora em risco de perder o Estádio" e "SAD tem de pagar mais de mil milhões de euros ou terá de deixar de jogar no recinto".

A CFEA, jamais, em tempo algum ou de alguma forma, foi formalmente, legalmente e tempestivamente, convocada para a realização de qualquer escritura.

Em 08.07.2022, reuniram no escritório do Administrador Judicial, a Comissão de Credores, na qual estiveram presentes o Sr. Presidente da Comissão de Credores, trabalhador Sr. José´ Luís da Silva Domingos, e os vogais, Sr. Fausto Martins Rodrigues, trabalhador, a Exma. Dra. Rita Niza, em representação dos serviços intermunicipalizados de água e saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), Sr. José´ Horácio em representação da Eletroavenida São Brás Lda., Dra. Catarina E´fe em representação da ONEFIX, entidade leiloeira, Dr. Paulo Lopo em representação da CFEA SAD. e o Sr. Administrador Judicial, Dr. Jorge Calvete.

Nesse dia foi colocada a` consideração da Comissão de Credores, tendo sido aceite pela sua maioria, com os votos a favor do Presidente da Comissão de Credores e de três vogais, com a única oposição da Ilustre Mandataria do SIMAS a adjudicação da globalidade das verbas à CFEA.

Nesse sentido e por se tratar de um ato de essencial relevo, estando aprovado pela Comissão de Credores, o Exmo. Sr. Dr. Jorge Calvete, Administrador Judicial, considerou de imediato que a proposta apresentada, ficaria adjudicada à CFEA.

No entanto, eis que, a 29 de agosto de 2022, passados mais de dois meses e o que não deixa de ser irónico, apareceu uma "Surpresa. Secreta", supostamente interessada em adjudicar uma das verbas, já adjudicada à CFEA, sem que antes e em momento algum, tivesse manifestado essa sua pretensão, pese embora as inúmeras oportunidades para o fazer.

Neste sentido, se alguém aguarda, paulatinamente e desde 8 de julho de 2022, conforme ata nº 5 junta ao processo judicial, a marcação de escritura, para a efetivação da compra das verbas adjudicadas na globalidade é a CFEA.

Isto porque, para além da ausência de cumprimento de todas as formalidades legais, foi já solicitado, junto do Tribunal competente e da Meritíssima Juiz titular do processo, pela CFEA, com carácter de urgência, que se notifique o Sr. Administrador Judicial e a Leiloeira Onefix, para marcarem a data de escritura definitiva da globalidade das verbas em consequência da adjudicação pela CFEA.

Também, não se poderá deixar de referir que, a CFEA., adjudicou a globalidade das verbas, do mesmo modo, no mesmo dia e no mesmo ato, facto pelo qual se repudia expressamente, por FALSO o texto publicado: "PROBLEMA SAD diz que só faz a escritura do recinto depois de resolvido o conflito com o edifício do bingo, que ficou para o concessionário da reboleira". Como é de conhecimento geral e público o concessionário tem apenas um contrato de arrendamento, nada mais que isso!

A acrescer a tudo isto, tal como é do conhecimento geral, a verba n.º 2, engloba não só o Bingo, mas como e também, o ÚNICO campo de treinos, desde sempre e até à presente data, utilizado pela CFEA.

Mais se dirá, que o assunto está a ser tratado em sede própria, no Tribunal e que a CFEA, não irá alimentar esta discussão em praça pública, nem cederá a qualquer pressão, com o único objetivo de nos difamar e prejudicar desportivamente.

Quanto ao valor referido na notícia que a "SAD tem de pagar mais de mil milhões de euros ou terá de deixar de jogar no recinto", além de falsa é no mínimo absurda... mil milhões de euros???

A CFEA, sempre se pautou e pauta-se pelo seu comportamento correto, leal e imaculado, no tratamento de qualquer assunto que esteja envolvida, entendendo assim, que a liberdade de expressão e criação dos jornalistas e colaboradores não tutela o direito "à mentira", devendo os mesmos obediência à exigência de rigor e da verdade da informação.

De referir ainda que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, que se possa sobrepor ao direito à honra, numa regra sem exceção.

A divulgação da citada notícia, que se configura pura e simplesmente desconforme com a verdade, afeta gravemente o direito ao bom nome e surge até em momento cirúrgico, quiçá com a plena intenção de desestabilizar o bom desempenho desportivo, pelo que se exige a sua imediata retificação e reposição da verdade dos factos!

Para finalizar e com o desejo de tranquilizar, todos os NOSSOS e ainda os que não sejam nossos, mas que são pela verdade, asseguramos que o Estádio José Gomes é a NOSSA CASA, que muito nos esforçamos para a ter de volta e recuperar e que toda a nossa força está empenhada em para sempre manter!

NINGUÉM NOS DERRUBARÁ SOMOS ESTRELA E JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

O Presidente do Conselho de Administração da CFEA, SAD.,

Paulo Lopo

O Presidente de Direção do CFEA,

José Manuel Francisco"