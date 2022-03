SAD do Estrela da Amadora está insatisfeita e passa raspanete ao plantel

Confiança no treinador mantém-se, mas, por conta dos maus resultados recentes, alguns jogadores serão confrontados.

O Estrela da Amadora passa pela pior fase da temporada, como provam os cinco jogos sem vencer (quatro derrotas e um empate). Normalmente, neste tipo de situações, a cabeça do treinador costuma ser a primeira a rolar, mas, para já, Ricardo Chéu mantém a confiança da SAD liderada por André Geraldes.

Ao que O JOGO apurou, a estrutura do futebol profissional dos tricolores considera que os maus resultados se devem à atitude de alguns jogadores, que, no entender dos dirigentes, não estão a dar em campo tudo aquilo que se pretende. Por isso, no sentido de voltar aos triunfos, a SAD dos amadorenses vai tomar medidas internas e conversar com os atletas em questão.

Apesar de o lugar de Ricardo Chéu não estar em perigo, a composição da equipa técnica também vai sofrer alterações, recebendo mais um adjunto para ajudar o treinador principal a inverter o rumo dos acontecimentos.

Ricardo Chéu chegou ao Estrela da Amadora em setembro, substituindo no cargo Rui Santos, que tinha sido o responsável pela subida dos tricolores à Liga SABSEG no ano anterior.

O começo do treinador, de 40 anos, até foi positivo, com 25 pontos somados entre a quarta e a 19.ª jornada, mas nos últimos cinco jogos o melhor que conseguiu conquistar foi um empate, numa fase também em que o plantel tem sido assolado por muitas lesões e castigos.

Os tricolores ocupam o 11.º lugar, com 30 pontos, e, apesar dos maus resultados, até estão tranquilos na tabela.