Rui Vitória voltou a uma casa bem conhecida e foi homenageado

Treinador marcou presença em Rio Maior a ver o jogo do Vilafranquense com o Rio Ave.

Rui Vitória foi presença notada no jogo entre Vilafranquense e Rio Ave, esta segunda-feira, a contar para a ronda 25 da Liga SABSEG.

O treinador, 51 anos, natural de Alverca do Ribatejo, foi jogador e técnico nos ribatejanos, tendo começado precisamente a carreira no banco do emblema de Vila Franca de Xira.

Ao intervalo, desceu ao relvado, para receber uma camisola das mãos de Luís de Sousa, diretor geral da SAD.