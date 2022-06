Rui Silva é mais um nome que acompanha o Torreense na subida à II Liga

Defesa direito vai cumprir a segunda temporada ao serviço do emblema de Torres Novas

Ao longo da última semana, o Torreense tem anunciado uma série de renovações dentro do plantel, à qual se juntou este domingo a de Rui Silva.

O lateral direito, de 26 anos, vai acompanhar o emblema do Oeste na subida à II Liga, tendo assinado um contrato válido por uma época.

Formado no FC Porto, Rui Silva passou por Santa Clara, Braga B, Leixões, Académico de Viseu, Varzim e Lusitânia de Lourosa até chegar a Torres Novas no verão passado.

Com as cores do campeão da Liga 3, o lateral apontou um golo em 25 jogos disputados esta época, sendo a 11ª renovação do clube até ao momento, depois de Mateus, João Pereira, Cícero Alves, Frédéric Maciel, João Lameira, Diego Raposo, Alex Freitas, Guilherme Morais, Midana Sambú e Carlos Henriques.

Em termos de reforços, o Torreense apresentou no sábado Vágner, guarda-redes que representava o Nacional.