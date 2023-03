Rui Sacramento é o quarto treinador do Trofense esta temporada

Jorge Casquilha deixou o comando técnico do Trofense, atual último classificado da 2.ª Liga. Rui Sacramento será o quarto técnico da época

Depois de Sérgio Machado, Bruno China e Jorge Casquilha, o quarto timoneiro do emblema da Trofa na presente época será Rui Sacramento, que deixa o AC Marinhense na 4.ª posição da série C do Campeonato de Portugal, ainda na luta pelas duas vagas de acesso à fase de subida à Liga 3.

Rui Sacramento, de 38 anos, antigo guarda-redes com formação no Leixões e FC Porto, estava na segunda época ao serviço do emblema da Marinha Grande, depois de uma primeira experiência como treinador no FC Pedras Rubras.

Rui Sacramento, está de regresso ao norte do país, onde, acompanhado pelo treinador de guarda-redes Manuel Ribeiro (Xabregas), terá como missão evitar a despromoção do Trofense.

Nesta ponta final da época, Rui Sacramento deixa de estar na luta pela subida à Liga 3, para passar a ter como objetivo evitar a despromoção para o 3.° escalão do futebol nacional.

No Marinhense, o até aqui diretor desportivo, o portuense Fernando Gomes, assume o comando tecnico.