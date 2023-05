Rui Rerreira está de saída do Feirense

Treinador tinha mais um ano de contrato com os fogaceiros.

Rui Ferreira anunciou na sexta-feira, no final da vitória, por 4-1, do Feirense no contra o Torreense, a saída do comando técnico do clube da Feira. O treinador tinha ainda mais um ano de contrato, mas comunicou a rescisão do vínculo, numa decisão de comum acordo com o clube.

Apesar de já ter sido apontado como principal candidato a assumir o banco do Moreirense na próxima época, Rui Ferreira não abriu o jogo, garantindo não ter ainda destino definido. Mas, anunciou ter convidado o jogador Fábio Espinho para integrar a equipa técnica.