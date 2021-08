Rui Ferreira viu um "belíssimo jogo" e dedicou primeira vitória em casa aos adeptos

Rui Ferreira, treinador do Feirense

O treinador do Feirense elogiou a ambição, união e capacidade de superação dos seus jogadores, na receção ao Chaves (3-1).

O Feirense somou a segunda vitória consecutiva no campeonato e por números expressivos. O 3-1 frente ao Chaves, com o golo sofrido apenas de grande penalidade, deixou o treinador Rui Ferreira muito satisfeito.

"Fizemos um belíssimo jogo. Entrámos muito bem na primeira parte, a fazer tudo o que tínhamos planeado. Fizemos três golos o que demonstra quase uma perfeição em tudo o que fizemos. Ao intervalo tivemos de fazer algumas alterações devido a debilidades de alguns jogadores que estavam muito bem no jogo. Um tinha cartão amarelo [Sidney], outro apresentava algumas queixas [Teles] e quisemos salvaguardar essas duas situações. O Chaves tinha de ir à procura do golo porque fazendo cedo o 3-1 podia acreditar que estava dentro do jogo. Estive sempre muito tranquilos... Estes jovens, pela forma como trabalham, dão-me muita confiança. São muito ambiciosos, têm uma grande união e uma enorme capacidade de superação", afirmou.

Após ganhar em Mafra (1-0), os fogaceiros queriam dar continuidade e nada melhor do que voltar a festejar no Marcolino Castro.

"Era importante vencermos em casa. Estivemos muito tempo sem os adeptos aqui connosco e queríamos retribuir o carinho deles. Fizemos um bom jogo com o Covilhã, mas não conseguimos ganhar. Estes jogos provaram que jogar aqui em Santa Maria da Feira vai ser muito difícil para qualquer equipa. Para ganhar aqui terão de correr o dobro do que nós. Somos uma equipa jovem que quer muito vencer", reforçou Rui Ferreira.

Ontem, ainda antes do golo inaugural de Vargas, já se sentia um forte apoio nas bancadas e o treinador do Feirense não deixou passar isso em claro, reforçando, até, outra situação talvez ainda mais importante: "Os adeptos têm de estar orgulhosos desta equipa. Queria-lhes agradecer todo o apoio. Hoje [ontem] voltaram a ser incansáveis. Quando a equipa precisava de ajuda senti as bancadas a apoiar a equipa. É isto que temos de valorizar e de agradecer. Estamos todos juntos e em sintonia."