Rui Ferreira, o melhor treinador do mês: "O trabalho diário foi o nosso segredo"

Rui Ferreira e restante equipa técnica do Feirense

Timoneiro dos fogaceiros distinguido pelos bons resultados na Liga Portugal SABSEG

Rui Ferreira, técnico do Feirense, foi distinguido pelos pares como o melhor treinador do mês de setembro e, ao receber o prémio, destacou o profissionalismo diário do seu grupo de trabalho.

"Queria agradecer a quem votou em mim, aos meus colegas de profissão, mas, acima de tudo, a quem esteve na origem deste sucesso: aos jogadores, por todo o seu trabalho diário que foi o segredo deste prémio, à minha equipa técnica e a toda a estrutura do CD Feirense", afirmou o técnico.