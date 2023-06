Rui Ferreira em poucas horas: saída do Feirense e apresentação no Torreense

Rui Ferreira apresentado no Torreense

Torreense aposta no técnico Rui Ferreira para suceder a Pedro Moreira

Rui Ferreira, que treinava o Feirense, vai comandar o Torreense na edição 2023/24 da II Liga, sucedendo a Pedro Moreira.

"Agradecer do fundo do coração a confiança depositada desde a primeira hora. Queremos contribuir para levar o Torreense onde deseja", disse o técnico, na conferência de imprensa de apresentação, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Sobre os objetivos para a nova temporada, o treinador, de 50 anos, apontou à consolidação do clube no segundo escalão português.

"Queremos cimentar bem o Torreense nesta liga muito competitiva, o mais acima possível. Criar essa estabilidade é fundamental", acrescentou.

Já Bruno Vitorino, líder da SAD, mostrou-se satisfeito com a chegada do técnico.

"Agradecemos a vontade demonstrada desde o início em estar connosco neste projeto. Desejo que tenha o maior sucesso porque o sucesso do Rui [Ferreira] é o sucesso do Torreense e da cidade de Torres Vedras", sublinhou o dirigente, adiantando ter "a certeza de que Rui {Ferreira] é a pessoa certa para guiar o Torreense aos objetivos propostos durante a época 2023/24".

Após a saída de Pedro Moreira, que levou o emblema do Oeste à permanência de forma relativamente tranquila, a escolha da SAD do Torreense recaiu sobre Rui Ferreira, técnico que assinou pelo conjunto de Torres Vedras por uma temporada, isto já depois de ter sido hoje oficializada a sua rescisão com o Feirense por mútuo acordo.

De resto, o treinador chega ao Oeste depois de duas temporadas e meia no emblema de Santa Maria da Feira, no qual somou 35 triunfos, 24 empates e 26 derrotas em 85 jogos.

No novo desafio, Rui Ferreira terá pela frente a missão de melhorar o nono lugar alcançado pelo Torreense em 2022/23.