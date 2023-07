Rui Correia vai ser reforço para o eixo defensivo do Belenenses

Rui Correia com a camisola do Estrela da Amadora

De saída do Estrela da Amadora, o central ultima os pormenores para assinar pelos azuis do Restelo.

No regresso aos escalões profissionais, o Belenenses tem procurado reforçar o plantel com alguns jogadores que já tenham experiências na II Liga, ou até em patamares superiores, e conseguiu garantir uma contratação de peso para a próxima época. Trata-se de Rui Correia, central de 32 anos, que no ano passado ajudou o Estrela da Amadora a subir à principal divisão do futebol nacional.

Mas a experiência do defesa não se fica apenas pelo trajeto glorioso ao serviço dos tricolores: esteve muitos anos ao serviço do Nacional, clube pelo qual se estreou na I Liga. Também jogou no principal escalão com a camisola do Paços de Ferreira. Portanto, não há dúvidas de que é um reforço que traz mais andamento ao eixo, no qual o treinador Bruno Dias também conta Chima Akas, André Serra e Fabão.

Ao que O JOGO apurou, o Belenenses já chegou a acordo com Rui Correia para assinar contrato por uma temporada, mas faltam ainda alguns detalhes para que o jogador seja oficializado. O principal motivo do atraso está relacionado com o facto de o central ter mais um ano de contrato com o Estrela. Apesar de já ter sido informado que não entra nos planos para a próxima época, o defesa ainda está a negociar a desvinculação, processo que deve estar fechado em breve.

Rui Correia é o nono reforço dos azuis do Restelo para a próxima temporada. O central deve começar esta semana a treinar sob as ordens do técnico Bruno Dias, que com esta contratação vê preenchidas todas as opções para o eixo defensivo.