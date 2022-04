Rui Borges deve deixar o comando técnico do Nacional no fim da época

Sucessor de Costinha tem, apenas, três vitórias na segunda volta e está longe da subida.

Rui Borges não deverá continuar no comando do Nacional, na próxima temporada. A aposta no sucessor de Costinha não surtiu o efeito pretendido pois, depois de um bom começo, o treinador soma apenas três vitórias em dez jogos na segunda volta, com três empates e quatro derrotas pelo meio.

A seis jornadas do final do campeonato, os clube está a dez pontos do play-off de acesso à I Liga, razão pela qual a Direção já prepara a próxima época. Recorde-se que 13 jogadores terminam contrato, pelo que a equipa poderá mudar bastante.