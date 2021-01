Rui Barros: "Até apresentamos bom futebol, mas os resultados não estão a aparecer"

Rui Barros, técnico do FC Porto B

Treinador do FC Porto B elogia a qualidade exibicional da sua equipa, mas lamenta alguma ineficácia.

O FC Porto B averbou este domingo o sexto encontro consecutivo sem vencer na II Liga, ao perder por 2-0 no terreno do Feirense e, após o apito final, Rui Barros fez a análise do encontro.

"Os resultados não estão a aparecer, a equipa até apresenta bom futebol, mas há seis jogos que não ganhamos. A equipa tem um bom comportamento e boa atitude, é agressiva, mas em termos de finalização as coisas não estão a sair. Esperamos virar a página agora com dois jogos em casa", afiançou o treinador da equipa secundária dos dragões, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. O antigo avnaçado viu o Feirense ser "mais feliz" no encontro:

"Mudámos um bocadinho [o sistema] para dar mais consistência em termos defensivos, com dois alas muito ofensivos. (..) Acho que foi um jogo dividido. Dizer quem o iria ganhar era difícil, caiu para o lado do Feirense, foram mais felizes", rematou Rui Barros.