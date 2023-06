Rui Alves, presidente do Nacional, quer divisão da subvenção do Governo Regional

Rui Alves, presidente do Nacional

Nacional pode sair beneficiado com a despromoção do Marítimo à II Liga.

Apesar da consternação que existe na Madeira pela despromoção do Marítimo, o Nacional é uma das partes que mais pode sair beneficiada. Isto porque a despromoção à II Liga deixa o Marítimo a receber apenas 850 mil euros de subvenção do Governo Regional (em vez dos 1,7 milhões de euros da I Liga).

Ora, para Rui Alves, o remanescente, 850 mil euros, deve ser dividido em partes iguais entre os clubes insulares. "Neste momento, tudo o que se puder adicionar à situação que temos é bem-vindo. Este momento difícil para o futebol madeirense exige bom senso do Governo Regional. Vamos aguardar com serenidade", apontou. Sobre a possibilidade de passar a receber mais 425 mil euros do Governo Regional, o dirigente diz que será uma verba boa "para reparar umas mazelas em trânsito".

O JOGO perguntou ao secretário regional que tutela o desporto, Jorge Carvalho, se pretende dividir o valor remanescente pelos dois clubes, mas a resposta foi enigmática. "Ainda não há nenhuma decisão relativamente a essa matéria".

Quanto a investidores, o dirigente diz que o clube ainda não tem nenhum contrato e que está disponível para "negociar".

Saturnino Sousa, atual Diretor Geral do Nacional, deixa o clube em agosto por questões pessoais.