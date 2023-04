Rui Alves avalia SAD do Nacional com dados do Transfermarkt

Venda de até 90% da sociedade foi aprovada por apenas um voto numa Assembleia Geral polémica e que deixou alguns sócios pasmados. Presidente Rui Alves socorreu-se dos números do Transfermarkt para cotar a SAD em 5,280 milhões de euros. Dirigente diz que não tem investidor, mas defende que o caminho será a venda.

A Assembleia Geral (AG) em que os sócios alvinegros aprovaram a venda de até 90% da SAD do Nacional a um investidor, realizada na segunda-feira, ficou marcada pela polémica, não só pela votação - a contagem, de mão no ar, resultou, inicialmente, na vitória do "não", mas pouco depois foi retificada porque dois dirigentes não terem sido contabilizados, levando à retificação que levou ao triunfo do "sim" por um voto -, mas também devido à avaliação financeira da SAD, apresentada por Rui Alves, o presidente, com base nos números do Transfermarkt, site alemão de cotação de futebolistas e estatísticas. Segundo esta fonte, a SAD nacionalista vale 5 milhões e 280 mil euros, e o preço de uma futura venda será baseado na avaliação desse site à data da futura alienação.

Daniel Menezes, candidato a presidente nas últimas eleições do Nacional, considera que "sem uma auditoria" é uma avaliação "inadmissível". "Aquele site é uma brincadeira, não pode ser levado a sério", afirmou. Por sua vez, Eduardo Jorge Gonçalves, sócio do clube, também ataca a credibilidade do site, referindo que Enzo Fernández "foi transferido por 121 milhões de euros, mas tem um valor de mercado de 85 milhões". Na AG, este associado apresentou um requerimento para que a votação fosse secreta, que não foi aprovado.

Rui Alves garantiu que apenas quis criar condições para poder negociar com possíveis investidores. "Não tenho investidor nenhum, mas vimos que a Académica rejeitou dois investidores em AG e agora ninguém quer negociar com o clube", argumentou o dirigente, apontando este caminho como inevitável e alegando que na II Liga apenas o Nacional e o Covilhã não têm capital de investidores.

Já Domingos Abreu, um dos mais conhecidos nacionalistas, quis saber se há garantias que o Governo Regional continuará a apoiar o clube se a SAD for detida por capitais estrangeiros, com Alves a mostrar-se convicto que sim.