Rúben Pereira deixa Chaves para jogar no Penafiel

Defesa-central de 25 anos assinou pelos durienses até junho de 2025. Na época passada representou o Trofense, por empréstimo dos flavienses.

O Penafiel anunciou este sábado a contratação do defesa-central Rúben Pereira, ex-Chaves. O jogador de 25 anos assinou um contrato válido por duas temporadas.

Na temporada passada, Rúben Pereira fez 24 jogos (dois golos) pelo Trofense, na II Liga, onde esteve emprestado pelo Chaves. Pelos flavienses fez apenas três jogos, na época 2021/22.

Natural de Espinho, e formado no Sporting de Espinho, Arcozelo, Coimbrões, Benfica, Feirense, Boavista e Rio Ave, e com passagens como sénior pelo Sporting de Espinho, Esmoriz, Sanjoanense, Juventude Pedras Salgadas, Chaves e Trofense, Rúben Pereira torna-se o nono reforço dos penafidelenses para esta época (o guarda-redes Manuel Baldé, os defesas Miguel Maga, Diogo Brito e João Silva, os médios Edu Pinheiro e André Silva e os avançados Hugo Firmino e Jota Silva).