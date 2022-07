Rúben Ferreira convenceu Leonel Pontes e reforça o Covilhã

O lateral esquerdo, de 32 anos, conta com mais de 100 jogos na I Liga

Rúben Ferreira, que se destacou no Marítimo e que tem estado a ser observado por Leonel Pontes, vai ficar no plantel do Covilhã, confirmou esta sexta-feira o treinador do clube da II Liga.

Segundo disse Leonel Pontes, à margem da apresentação da nova camisola da equipa serrana, a decisão já está tomada pela equipa técnica e pela direção, e foi tida em conta a "vasta experiência" do jogador madeirense, de 32 anos.

Na época passada, o lateral jogou no Camacha, no Campeonato de Portugal, depois de passagens por Marítimo, Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães e com parte da formação feita no União da Madeira.

O lateral esquerdo é o nono reforço dos leões da serra, com um plantel atualmente com 19 jogadores.

Os serranos já tinham anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), dos laterais Jorginho (ex-Famalicão) e Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), dos centrais Casagrande (ex-Portimonense) e Seydine N"Diaye (ex-Dordrecht, Países Baixos), do médio Zé Tiago (ex-Varzim) e dos avançados Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense) e Marsico (ex- Argja Bótfelag, Ilhas Faroé).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.