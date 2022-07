Rúben Araújo bisa e dá a vitória ao Leixões diante da Oliveirense

Bis de Rúben Araújo garante vitória (2-1) no particular frente à Oliveirense.

O avançado Rúben Araújo, que na época passada ao serviço do Belenenses conquistou os títulos de melhor jogador do Campeonato de Portugal e de melhor marcador (20 golos em 30 jogos), bisou na vitória do Leixões, esta manhã, no Carlos Osório, sobre a Oliveirense. O golo do emblema de Oliveira de Azeméis foi apontado pelo japonês Randy Obi.

A equipa comandada por Vítor Martins mostrou estar mais avançada na preparação e num sistema 4x3x3, jogou de início apresentou: Ricardo Moura; Coronas, Calasan, Teixeira e Miguel Silva; Zag, Traoré e Fabinho; Kiki, João Oliveira e Rúben Araújo. Jogaram ainda: Beunardeau, Moisés Conceição, Folha, Rúben Candal, Fernando, Rui Bruno, João Meira, Rodrigo, Thalis, Paulinho, João Amorim e Tomás Couto.

Já a Oliveirense, treinada por Fábio Pereira, apostou também num 4x3x3, iniciando o jogo com Nuno Silva; Gonçalo Pimenta, Iago Reis, Pedro Marques e Vasco Gadelho; Vítor Pisco, Pedro Graça e Serginho; Lessinho, Miguel Pereira e Jaime Pinto. Jogaram ainda: Kadu, Tiago, Miguel Maga, Michel Lima, Zé Leite, Marcelo, Lamine, Ibra, Randy Obi.