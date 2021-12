Ronaldo Tavares dá vitória ao Penafiel sobre o Feirense nos descontos

Redação com Lusa

O Penafiel chegou à vitória num último suspiro com Ronaldo Tavares, aos 90+5 minutos.

Um golo de Ronaldo Tavares, em cima dos 90+5 minutos, completou hoje a reviravolta e permitiu a vitória do Penafiel em casa do Feirense 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga SABSEG.

A equipa de Santa Maria da Feira adiantou-se ainda na primeira parte, com um golo de Steven, aos 21 minutos, mas os penafidelenses deram a volta ao marcador na segunda parte, com golos de cabeça de Roberto, aos 50, e de Ronaldo Tavares, este já no último minuto de descontos (90+5).

O Feirense assumiu desde início as rédeas do jogo e, depois de uma forte pressão, colocou-se em vantagem por Steven, que, de cabeça, respondeu da melhor forma a um cruzamento de João Valente para o coração da área, aos 21 minutos.

O Penafiel sentiu dificuldades para chegar à área adversária e, antes do intervalo, voltou a ser o Feirense a criar perigo, quando Fábio Espinho obrigou Caio Secco a uma defesa apertada, aos 33 minutos, após remate forte.

A equipa de Pedro Ribeiro entrou na segunda parte com uma postura mais ofensiva e conseguiu chegar à igualdade na sequência de um canto, com Roberto a desviar a bola de cabeça ao primeiro poste para a baliza de Bruno Brígido, aos 50 minutos.

O Feirense respondeu ao golo sofrido e esteve perto de se colocar novamente em vantagem num remate cruzado de Vargas, que Edson Farias conseguiu cortar em cima da linha de baliza, aos 56 minutos.

Depois de um ligeiro domínio do Penafiel, o jogo acabou por ser equilibrado e sem oportunidades de golo para ambas as equipas, que se equivaleram nos minutos finais.

Apesar disso, o Penafiel chegou à vitória num último suspiro, quando Ronaldo Tavares cabeceou de forma eficaz para a baliza do Feirense, aos 90+5 minutos.