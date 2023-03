Ronaldo recusou investir na SAD do Nacional: "Não está para aí virado"

O capitão da Seleção foi contactado por elementos ligados à Direção dos alvinegros.

Jorge Gonçalves, vice-presidente do Nacional, atual 15.º classificado da II Liga, revelou que Cristiano Ronaldo foi contactado por elementos ligados à Direção do clube madeirense para investir na SAD alvinegra.

Com uma situação financeira estável, mas a necessitar de um investimento que possa alavancar a possibilidade de lutar por um regresso à I Liga, o Nacional realiza, no próximo dia 3, uma Assembleia Geral que visa "atribuir poderes à Direção para alienar o capital social detido direta e indiretamente pelo clube, no Clube Desportivo Nacional Futebol SAD até ao limite permitido por lei", ou seja, 90% .

No programa "Bola na Rede", da Antena 1 Madeira, Jorge Gonçalves falou sobre a situação. "Sei que houve contactos há algum tempo, numa fase muito rudimentar das coisas", afirmou.

O dirigente realçou, no entanto, que, de acordo com as informações de que dispunha, o internacional português, jogador do Al Nassr, não estará disponível para um investimento. "Não está para aí virado. Porém, mesmo que não fosse o Ronaldo a investir, podia usar os seus conhecimentos no mundo do futebol para que alguns investidores apostassem no clube e na marca Nacional da Madeira", defendeu.