Romaria até Matosinhos, onde o Casa Pia tenta concretizar o sonho

Em segundo lugar, o Casa Pia necessita apenas de vencer o Leixões para subir à Liga Bwin.

O Casa Pia está muito perto de concretizar o sonho de subir à Liga Bwin. Para que tal aconteça, sem depender do resultado do Chaves contra o Rio Ave, os gansos precisam de cumprir o seu papel e vencer na deslocação de domingo ao terreno do Leixões.

A possibilidade de os casapianos, atuais segundos classificados, subirem de divisão está a causar um grande entusiasmo nos adeptos, que pretendem ver reeditada a época 1938/39, a única em que os lisboetas estiveram no principal escalão. Dessa forma, está a ser preparada uma romaria a Matosinhos para apoiar a equipa e já estão dois autocarros lotados para transportar os apoiantes.

A crença de que vai haver festa é grande, até porque as contas estão a favor do Casa Pia, e os festejos podem ser complementados com a conquista do troféu de campeão da Liga SABSEG. Para que tal aconteça, além de um triunfo dos gansos sobre o Leixões, o líder Rio Ave tem de perder na receção ao Chaves.