Romain Salin treinou com o Marítimo para manter a forma

Guarda-redes do Rennes treinou esta manhã com o plantel do Marítimo. A O JOGO, garante que não é reforço

O guarda-redes francês Romain Salin está a desfrutar de um período de férias na Madeira e, esta quinta-feira, treinou com o plantel do Marítimo, em Santo António. Foi uma grande novidade no apronto que contou com a inclusão de Marcelo Carné e de Vidigal, que estiveram a realizar testes físicos e exames médicos.

Ao nosso jornal, Salin garantiu que não é reforço. "Treinei hoje porque estou de férias na Madeira e quero voltar a treinar. Não é para ficar no Marítimo", garantiu.

O guardião de 38 anos esteve no Rennes nas últimas três temporadas e na época passada foi pouco utilizado, tendo marcado presença em apenas quatro jogos.

Salin vestiu o emblema do Marítimo entre 2011 e 2015.

Notícia atualizada às 13h00