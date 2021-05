Rodrigo Conceição punido com dois jogos de suspensão após expulsão com o Benfica B

Jogador portista desentendeu-se com um adversário após o clássico com o Benfica B e foi admoestado por Manuel Oliveira com um cartão vermelho

Rodrigo Conceição, jovem ala da equipa B do FC Porto, foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos de suspensão, que cumprirá na próxima temporada desportiva.

No mapa de castigos do CD, divulgado esta terça-feira, pode ler-se que o futebolista, expulso depois do apito final do clássico com o Benfica B, da Liga SABSEG, "iniciou um conflito generalizado, agredindo um adversário com a mão na cara", conforme "relatado no relatório do árbitro" Manuel Oliveira.

O episódio no embate da última jornada do segundo escalão, no Seixal, ocorreu na sequência de um desentendimento entre Rodrigo Conceição e Samuel Pedro no relvado, quando grande parte dos jogadores se cumprimentavam, o que obrigou à intervenção das forças policiais.

Envolvido igualmente nas escaramuças e também expulso após o final do jogo, o avançado benfiquista Daniel Anjos foi punido pelo CD da FPF com um jogo de suspensão por "reagir a um conflito generalizado", no qual "dirigiu-se a vários adversários", segundo escreveu Manuel Oliveira.