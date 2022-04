Robson renova com o Farense: "Empenho e luta nunca vão faltar"

Emblema algarvio anunciou renovação do central de 28 anos.

Robson, defesa central de 28 anos, que esta temporada chegou vindo do Grêmio Novorizontino, renovou com o Farense por mais uma temporada. O jogador brasileiro, que já tinha jogado em Portugal no Boavista, em 2017/18, foi peça preponderante no eixo da defesa dos "Leões de Faro", tendo até ao momento realizado 28 jogos e marcado dois golos.

Após a manutenção assegurada e da renovação de Vasco Faísca à frente do comando técnico do Farense, por uma temporada, com mais uma de opção, os "Leões de Faro", a três jornadas do fim do campeonato, já iniciaram a preparação da próxima temporada, na qual os objetivos passam pelo regresso ao escalão máximo do futebol português.

Depois da renovação com Fabrício Isidoro por duas temporadas, foi agora a vez de Robson renovar com a equipa algarvia.

"Estou muito feliz e honrado pela renovação, agradeço ao Farense pela confiança no meu trabalho. Empenho e luta nunca vão faltar. Agradeço também ao Sr. Presidente João Rodrigues e ao Diretor Geral Zé Luís por conduzir muito bem o processo de renovação", afirmou aos meios oficiais do clube.